Фоменко: появление воспитанников в главной команде «Зенита» — вопрос времени

Директор департамента по развитию молодёжного футбола «Зенита» Артём Фоменко рассказал, что перед департаментом поставлена задача подготовки определённого числа футболистов для ближайшего резерва клуба, а также выразил мнение, что появление собственных воспитанников в главной команде является вопросом времени.
«Мы обсуждали эту тему на стратегической сессии. В частности, задачу в течение пяти лет подготовить для ближайшего резерва четырёх полевых игроков и вратаря, чтобы они могли взять на себя не менее 10 процентов игрового времени основного состава. Но, на мой взгляд, постановка количественных целей не совсем корректна, потому что нам наиболее важно качество. При этом мне, конечно, хотелось бы, чтобы наших воспитанников в главной команде было ещё больше и чтобы они не 10 процентов времени играли, а выходили в стартовом составе. Думаю, это реально.
Конечно, мы рассчитываем на то, что в нашей команде будут появляться собственные воспитанники, и делаем всё, чтобы это произошло. «Зенит» за последние пять-шесть лет вложил в систему подготовки много средств и сил. Так что я считаю, это просто вопрос времени», — приводит слова Фоменко официальный сайт «Зенита».