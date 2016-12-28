Инфантино: большинство федераций поддерживает расширение числа участников ЧМ

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что большинство футбольных федераций поддерживает идею расширения числа участников чемпионата мира.
«Подавляющее большинство федераций поддерживает расширение числа участников чемпионата мира», — приводит слова Инфантино Reuters.
Глава ФИФА хочет увеличить число участников ЧМ с нынешних 32 до 48 и утверждает, что турнир может быть проведён в те же временные сроки, что и сейчас.
Инфантино предлагает увеличить количество участников чемпионата мира до 48 с 16 группами по три команды.
Впервые чемпионат мира в таком формате может быть проведён в 2026 году. Решение по этому поводу будет приниматься в январе на совете ФИФА.