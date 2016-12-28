ФИФА применит санкции, если случаи употребления допинга в России будут доказаны

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация готова применить необходимые санкции, если случаи употребления допинга в российском футболе из доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена будут доказаны.
«Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, ФИФА и УЕФА примут все необходимые меры в такой ситуации и введут санкции.
Доверяю ли я по-прежнему Витаию Мутко? Он является членом Совета ФИФА, и мы работаем вместе», — приводит слова Инфантино RDS.
В докладе Макларена утверждается, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах.