Источник: Промес подтверждает интерес «Ливерпуля» и может покинуть «Спартак»

Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Журналист написал, что голландец готов уйти из «Спартак» в случае хорошего предложения.
«Промес подтверждает интерес „Ливерпуля“ и других больших клубов. Ради хорошего предложения он покинет Москву», — написал Джулианелли в своём «твиттере».
Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 24-летнему Промесу, который связан контрактом со «Спартаком» до 2021 года.