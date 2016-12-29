Почеттино: все конкуренты выиграли свои матчи, и важно было от них не отстать

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Саутгемптоном» в матче 18-го тура АПЛ со счётом 4:1.
«С самого начала это был непростой матч. Нам сложно было приспособиться, но затем придерживались плану, подготовленному на матч с „Саутгемптоном“.
Нам не повезло пропустить на старте встречи, однако после 10-15 минут „Тоттенхэм“ вошёл в игру и прибавил. Мы однозначно заслужили победу. Хорошо, что сумели отличиться Кейн и Алли. Это отличные нападающие, и я доволен их игрой.
Все наши соперники по турнирной таблице свои матчи выиграли, потому нам для продолжения борьбы было важно набрать три очка. Думаю, мы находимся в неплохой ситуации», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.
В таблице английского первенства «Тоттенхэм Хотспур» (36 очков) располагается на пятой строчке, отставая на 9 очков от лидирующего «Челси».