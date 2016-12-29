Моуринью: Каранка верный принципам человек, он останется моим другом навсегда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лестно отозвался о наставнике «Мидлсбро» Аиторе Каранке, с которым португалец работал в «Реале». «МЮ» и «Мидлсбро» сыграют между собой в 19-м туре АПЛ.
«Каранка на сегодняшний день уже не тот тренер, которого я когда-то встретил в «Реале». У него за плечами 2,5 года работы в качестве главного тренера, в одном из самых сложных чемпионатов, пусть это было во втором дивизионе. Это верный принципам человек, честный. То, чего он добился до сих пор, меня не удивляет. Каранка – человек с большой эмоциональной устойчивостью, очень тихий и спокойный. Он останется моим другом навсегда», — цитирует Моуринью Bernabeu Digital.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» состоится 31 декабря. Начало – в 18:00 мск.