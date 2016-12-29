Неймар: для меня было бы большой честью играть во «Фламенго»

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил желание продолжить в будущем профессиональную карьеру во «Фламенго». До перехода в каталонский клуб в 2013 году футболист сборной Бразилии защищал цвета «Сантоса».
«Хотелось бы мне играть во «Фламенго»? Для меня было бы большой честью играть во «Фламенго» на стадионе «Маракана», — приводит слова Неймара AS.
В нынешнем сезоне бразильский футболист в чемпионате Испании пока не отличается многими голами: по итогам 16 туров он принял участие в 13 матчах, став автором 4 голов и 6 голевых передач.