Педро: отличие АПЛ от Примеры в том, что тут аутсайдер может обыграть топ-клуб

Бывший нападающий «Барселоны» Педро Родригес, который ныне выступает за «Челси», сравнил английскую Премьер-лигу с испанской Примерой, а также прокомментировал победную серию лондонцев, которая насчитывает уже 12 матчей.
«Для меня это не ново, просто это отличается от того, что было в «Барселоне». Премьер-лига – это чемпионат, в котором серьёзная конкуренция между всеми командами. В Испании «Барселона» может выиграть много матчей, но в Англии повторить подобное сложнее. Топ-команды здесь могут проиграть аутсайдеру, а конкуренция очень жёсткая», — цитирует Педро Goal.