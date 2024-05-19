«Челси» согласовал переход Эстевао Виллиана за € 65 млн — Фабрицио Романо

«Челси» оформил переход 18-летнего вингера бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллиана, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, условия, согласованные клубами 10 дней назад, предполагают плату за футболиста в размере € 40 млн плюс дополнительные € 25 млн. Футболист должен присоединиться к лондонцам в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.

Напомним, 17-летний Эстевао Виллиан является воспитанником бразильского «Крузейро», откуда в 2021 году перешёл в «Палмейрас». Нападающий провёл в нынешнем сезоне в составе «Палмейраса» 21 матч, в котором забил семь голов и отдал три голевые передачи. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет € 10 млн.