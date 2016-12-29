Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай был замечен за курением кальяна в одном из баров Роттердама, сообщает издание The Sun, которое опубликовало соответствующие фотографии.
Голландский футболист присутствовал в заведении со своим другом и смотрел трансляцию матча с участием «Аякса» По данным неизвестного источника, Депай не в первый раз посещает этот бар и курит кальян.
Ранее в СМИ появлялась информация, что одним из главных претендентов на покупку Депая из «МЮ» является «Спартак». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ранее заявил, что готов отпустить футболиста. В нынешнем сезоне АПЛ Депай провёл на поле 20 минут и получил одну жёлтую карточку.