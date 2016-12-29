Щенсны: Спаллетти жёстче Гарсии в отношении к игрокам, он требует дисциплины

Вратарь «Ромы» Войчех Щенсны сравнил бывшего главного тренера римской команды Руди Гарсию с нынешним Лучано Спаллетти.
«У меня сохранились отличные воспоминания о Руди, потому что он дал мне возможность перейти сюда и верил в меня. В январе он покинул клуб, но я думаю, что он отличный тренер и человек. Думаю, когда тренер уходит, вся команда должна взять на себя вину, а не только тренер.
Cпаллетти пришёл в «Рому» и сразу привнёс в команду дисциплину. Руди был скорее другом, отцом, Спаллетти жёстче в плане отношения к игрокам. Лучано требует дисциплины, всё должно быть сделано так, как он хочет.
Он пришёл в трудное время, когда мы не побеждали, и радикально всё изменил. Думаю, он очень хороший тренер», — цитирует вратаря Football Italia со ссылкой на Roma TV.