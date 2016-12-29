Раньери: «Лестер» будет бороться, мы – бесстрашные «лисы»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 18 туров.
«Мы не счастливы, что располагаемся близко к зоне вылета. Владелец, спортивный директор, тренерский штаб, игроки и я – все мы должны отреагировать на эту ситуацию соответствующим образом и как можно быстрее. Нам нужно сплотиться. «Лестер» хочет набрать 20 очков и победить «Вест Хэм» в следующем туре АПЛ. Нам нужно сконцентрироваться, потому что только в этом случае мы выдаём свою лучшую игру. Мы – бесстрашные «лисы». Будем бороться», — цитирует Раньери Goal.