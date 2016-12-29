«Фиорентина» надеется открыть новый стадион в 2021 году

«Фиорентина» подтвердила планы по строительству нового стадиона на 40 тыс. мест. О планах строительства арены сообщалось ещё в 2012 году, однако из-за бюрократических процедур проект смогли оформить только сейчас.
«Фиорентина» подтвердила свои планы постройки нового стадиона. Сейчас начнётся процесс анализа документации. Предположим, ещё два года уйдёт на все согласования, а в 2019 году начнётся строительство. Думаю, к 2021 году «Фиорентина» сможет провести первый матч на новом стадионе», — цитирует главного архитектора Флоренции Лоренцо Перру Football Italia.