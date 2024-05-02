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Рио Фердинанд прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Боруссии» в 1/2 финала ЛЧ

Бывший защитник «Манчестера Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о поражении «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов от «Боруссией» (Дортмунд).

Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч в игре на 36 минуте забил Фюллькруг.

«Несмотря на разочарование, парижане всё равно вернутся домой, прекрасно понимая, что на своём поле могут забить два гола любому сопернику», – сказал бывший защитник сборной Англии», – приводит слова Фердинанда официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 7 мая на стадионе «Парк де Пренс» в 22:00 по мск.

В прошлом раунде «ПСЖ» прошёл «Барселону» (6:4 – по сумме двух матчей). «Боруссия» оказалась сильнее мадридского «Атлетико» (5:4 – по сумме двух матчей).

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