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Мостовой раскритиковал формат Кубка России после победы «Спартака» над «Динамо»

Мостовой раскритиковал формат Кубка России после победы «Спартака» над «Динамо»
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о текущем формате Кубка России после победы красно-белых над московским «Динамо» (2:0) в выездном матче второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Что и следовало доказать — благодаря формату Кубка «Динамо» вылетело, а «Спартак» идёт дальше. Который, кстати, совсем недавно должен был так же, как и «Динамо», вылететь от «Зенита», да? В двух играх проиграли «Зениту», уступили — но идут дальше. И то, о чем я говорил: и ещё в финале будут играть. И когда они встретятся в финале с «Зенитом» — а может быть, кстати, «Зенит» ещё и ЦСКА не пройдёт — это будет вообще удивительно. Обалдеть. В том году уже начудили, там несколько команд повылетали — дальше проходили, здесь дальше. Так что вот так», — сказал Мостовой в видео, выложенном в своём телеграм-канале.

С сезона-2022/2023 в Кубке России применяется формат с применением системы Double Elimination — «двойного выбывания», при которой команда, потерпевшая поражение в верхней сетке плей-офф (Пути РПЛ), может продолжить борьбу за трофей в нижней сетке (Пути регионов).

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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