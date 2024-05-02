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Никлас Фюллькруг прокомментировал победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Никлас Фюллькруг прокомментировал победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала ЛЧ
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Нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Никлас Фюллькруг высказался о победе в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 36 минуте забил Фюллькруг.

«Атмосфера была невероятной. Здесь всегда такое ощущение, что ты выходишь на матч уже при счете 1:0. Но сегодня нам пришлось много терпеть. Были отрезки, когда соперник оказывал на нас сильное давление – это неизбежно в матчах с такой топ-командой.

Позади первый раунд дуэли, но до финала на «Уэмбли» ещё 90 минут, поэтому нужно оставаться сдержанными», – приводит слова Фюллькруга официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 7 мая на стадионе «Парк де Пренс» в 22:00 по мск.

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