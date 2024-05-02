Александр Мостовой: верните Абаскаля! Надо срочно возвращать

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой саркастически призвал вернуть в команду её бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля после победы над московским «Динамо» (2:0) в выездном матче второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.

«Если серьёзно — верните Абаскаля! Абаскаля надо срочно возвращать, потому что этот человек в какой-то момент, оказывается, входил в 15-20 самых влиятельных людей нашей страны по футболу, представляете? Не кто-то, кто играл, а он входил, понимаете? Так что верните быстрее Абаскаля, если хотите», — сказал Мостовой в видео, выложенном в своём телеграм-канале.

35-летний испанский главный тренер Гильермо Абаскаль покинул московский «Спартак» 14 апреля, после его увольнения команду возглавил на правах исполняющего обязанности главного тренера 41-летний боснийский помощник Абаскаля Владимир Слишкович. Под руководством Слишковича в пяти матчах во всех турнирах красно-белые одержали три победы и дважды сыграли вничью.