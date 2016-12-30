Рыбка подписал с «Карабюкспором» предварительное соглашение на два года

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Рыбка в ближайшее время станет игроком «Карабюкспора». Как сообщает Fotomac, вице-президент «Карабюкспора» Толга Гюл сообщил, что украинец подписал с клубом предварительное соглашение на два года и присоединится к команде в Анталии. Официально контракт будет оформлен с открытием трансферного окна.
Контракт Рыбки с «Динамо» закончился, и он покинул киевский клуб свободным агентом. Ранее стало известно о переходе в «Карабюкспор» бывшего форварда «Шахтёра» Евгения Селезнёва.