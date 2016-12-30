Бартра: ни в коем случае не затаил обиду на Луиса Энрике

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, защищающий ныне цвета дортмундской «Боруссии», отметил, что не обижен на главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике. Бартра покинул каталонский клуб в поисках большей игровой практики.
«Я с самого начала знал философию игры «Боруссии» и её главного тренера Томаса Тухеля. И я доволен тем, что играю в этой команде. Что же касается Луиса Энрике, то я очень многому научился у него. Думаю, всё, что происходит с тобой, способствует тому, чтобы ты стал сильнее и прогрессировал. Я ни в коем случае не затаил обиду на Луиса Энрике», — цитирует Бартру Marca.