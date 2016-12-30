Мель: никто не ценит исключительный удар Роналду головой

Бывший главный тренер «Бетиса» Пепе Мель провёл параллель между нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Мель считает, что у футболиста сборной Португалии есть игровые качества, которые не ценятся по достоинству.
«Очевидно, что мы говорим о двух футболистах, которые отличаются от других. Криштиану является воплощением гола. Но никто не ценит исключительный удар Роналду головой и способность находиться в нужном месте. А Месси – футболист, объединяющий в себе все игровые достоинства. Невозможно поверить в то, что он делает на поле. Оба футболиста очень близки друг к другу по уровню игры», — цитирует Меля Cope.