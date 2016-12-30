«Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу Луиса Адриано

«Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу нападающего Луиса Адриано в московский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теперь бразильскому форварду для завершения перехода в «Спартак» остаётся пройти медицинское обследование.
В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Милан» семь матчей в итальянской Серии A, в которых результативными действиями не отмечался.
В «Милан» Луис Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянский клуб 36 матчей и забил шесть голов.