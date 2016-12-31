«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

31 декабря в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд», состоится матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро».
Данную встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном.
Ранее друг с другом команды встречались 124 раза. 62 матча завершились победой «Манчестер Юнайтед», 29 раз команды сыграли вничью, 33 раза сильнее оказались футболисты «Мидлсбро».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2015 году в Кубке Лиги и завершилась победой «Мидлсбро» по пенальти со счётом 0:0 (3:1).