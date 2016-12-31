Куман: матч с «Халлом» был одним из лучших в сезоне, хоть «Эвертон» и не победил

Наставник «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от выездного матча 19-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:2). «Ириски» ушли от поражения на 84-й минуте.
«Думаю, болельщикам понравился этот матч: получился открытый футбол с большим количеством опасных моментов. Считаю, что мы атаковали острее. Несмотря на плохое начало игры, мы дважды показали характер. Думаю, это был один из лучших матчей „Эвертона“.
Мы боролись, создали много моментов и взяли одно очко. „Халл“ играл агрессивнее, но мы сумели переломить ход встречи», — цитирует Кумана Sky Sports.