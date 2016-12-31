Моуринью признал, что слухи об уходе Депая сказались на его игровом времени

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему форвард Мемфис Депай сыграл лишь 20 минут в этом сезоне АПЛ.
«В прошлом сезоне он не играл. Бывает, что в прошлом сезоне футболист играл феноменально, а в этом не выходит на поле, но это не тот случай. Должен сказать, что в последние пару месяцев принятые мной решения в отношении Мемфиса находились под влиянием информации о том, что он хочет уйти в январе, и что если мы получим приемлемое предложение, то отпустим его. Безусловно, это повлияло на мои решения.
Если я знаю, если я чувствую, что игрок хочет уйти, я дам шансы развиваться другим футболистам – Лингарду, Мхитаряну, Марсьялю, то есть игрокам, которые на 100 % останутся с нами. На этой позиции у нас много вариантов», — цитирует Моуринью Goal.
Ранее появлялась информация, что переговоры с «МЮ» по поводу покупки Депая ведёт «Эвертон». Ещё одним претендентом назывался «Спартак».