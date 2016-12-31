Коутиньо впервые признан лучшим бразильским игроком в Европе

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал обладателем награды Samba Gold 2016, вручаемой лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе.
Как сообщает Sambafoot, 24-летний Коутиньо, ставший обладателем этого приза впервые, набрал 32,13 % голосов, опередив форварда «Барселоны» Неймара (27,88 %), который признавался лучшим два последних года. Третье место занял полузащитник «Реала» Карлос Касемиро (13,35 %).
В голосовании участвовали журналисты, бывшие и действующие бразильские футболисты, а также учитывались голоса болельщиков в Интернете.