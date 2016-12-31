Моуринью: в концовке за «МЮ» играли 70 тыс. против 11 футболистов «Мидлсбро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над «Мидлсбро» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Манкуниацны проигрывали 0:1, однако вырвали победу, забив на 85-й и 86-й минутах.
«Мои игроки провели феноменальный матч. Нам удалось сделать то, что я очень люблю – пригласить фанатов на поле. В последние 15 минут за нас играли 70 тысяч против 11 игроков «Мидлсбро».
Только судья мистер Ли Мэйсон знает, почему не был засчитан гол Ибрагимовича. Судья знает, что он допустил ошибку. Думаю, что это грустно, потому что арбитры огорчаются, когда допускают ошибки», – цитирует Моуринью BBC Sport.