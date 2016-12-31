Болельщики «Ростова» признали Джанаева лучшим игроком года

Болельщики «Ростова» признали голкипера Сослана Джанаева лучшим игроком команды в 2016 году, сообщает официальный сайт клуба.
Джанаев набрал 41,8% голосов, опередив полузащитника Тимофея Калачёва (18,5%). Третье место по итогам голосования занял иранский нападающий Сердар Азмун (18,3%).
Джанаев перешёл в «Ростов» из «Спартака» в 2014 году. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча за клуб в российской Премьер-Лиге и Лиге чемпионов, пропустив 25 мячей и совершив 81 сейв. В октябре Сослан дебютировал в составе сборной России, выйдя на поле в товарищеском матче с командой Коста-Рики (3:4).