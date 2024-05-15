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Родри – об Ортеге: у нас лучший вратарь в мире

Родри – об Ортеге: у нас лучший вратарь в мире
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27-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался по поводу матча с «Тоттенхэмом», закончившемся со счетом 2:0 в пользу «горожан», и об участии в успехе команды вратаря клуба Штефана Ортеги.

«Было невероятно, отмечу характер. Мы знаем, что это была не лучшая игра, но мы должны говорить о заменах. Ортега был просто невероятен, а у нас лучший вратарь в мире. Мы знаем, что еще не все закончено. Нам нужны люди, которые будут с нами», – приводит слова Родри BBC.

После 37 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка. На счету 31-летнего немецкого голкипера Штефана Ортеги 18 матчей во всех турнирах сезона за «горожан» и 17 пропущенных мячей. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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