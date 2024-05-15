«ПСЖ» не хочет отдавать Хави Симонса в аренду этим летом — Sport.es

«ПСЖ» не будет принимать предложения летом по 21-летнему хавбэку Хави Симонса, выступающего в этом сезоне за «РБ Лейпциг» на правах аренды, сообщает интернет-издание Sport.es.

По информации источника, парижский клуб закрыл двери для любого перехода игрока сборной Нидерландов на правах аренды этим летом. Особенно отмечается нежелание «ПСЖ» отдавать футболиста в «Барселону», которая недавно по слухам интересовалась полузащитником.

Симонс в нынешнем сезоне провёл за клуб из Германии 42 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отметился 15 голевыми передачами. Его арендное соглашение в немецком клубе рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.