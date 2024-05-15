Бонгонда заявил о желании как можно дольше выступать за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о том, как долго он планирует выступать за московский клуб.

«Надеюсь, «Спартак» даст мне возможность выступать до тех пор, пока я буду приносить пользу. Я счастлив здесь находиться. Хочу как можно дольше выступать за этот клуб», – приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, Бонгонда родился в Бельгии, но представляет национальную команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, однако затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании. 28-летний футболист стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, забил cемь голов и сделал две результативные передачи.