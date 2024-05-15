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«Наполи» видит замену Осимхену в нападающем «Кристал Пэлас» Матета — L’Équipe

«Наполи» видит замену Осимхену в нападающем «Кристал Пэлас» Матета — L’Équipe
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«Наполи» ведёт переговоры с 26-летним центральным нападающим «Кристал Пэлас» Жан-Филипом Матета. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба видит в Матета замену нигерийскому нападающему Виктору Осимхену, который по последней информации СМИ покинет «Наполи» грядущим летом.

Подчёркивается, что Осимхен ближе к переходу в один из клубов английской Премьер-лиги, чем к «ПСЖ», с которым его активно связывают слухи последние месяцы.

Напомним, в нынешнем сезоне Матета принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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