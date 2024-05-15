Варди близок к продлению контракта с «Лестером» — источник

37-летний нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди близок к продлению контракта с клубом, сообщает известный инсайдер Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, предполагается, что «лисы» предложат футболисту контракт до 2025 года. Нынешнее соглашение истекает летом 2024 года.

Ранее «Лестер» гарантировал себе участие в следующем сезоне английской Премьер-лиги спустя год после вылета.

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В сезоне-2015/2016 нападающий в составе клуба сенсационно стал чемпионом Англии, после чего дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн.