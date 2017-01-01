Клопп: в Гётце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не сомневается в том, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце не растерял свои футбольные достоинства. Клопп знает о способностях футболиста сборной Германии не понаслышке, поскольку работал с ним в немецком клубе.
«Марио всегда получал травмы некстати. И в целом он ещё не вошёл в соответствующий ритм игры. Но в Гётце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса. Человек не может разучиться играть в футбол точно так же, как он не может разучиться ездить на велосипеде», — приводит слова Клоппа Bild.