Пименов: «Спартак» удивил, проиграв «Балтике», — могли привезти болельщиков в «Лужники»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:1 и покинул данное соревнование.

«Чемпионство в РПЛ в этом сезоне заслужил тот, кто наберёт больше всех очков после 30 туров. Даже прогнозировать не буду, потому что всё быстро меняется. Я думал, что «Спартак» будет в финале Кубка России, но они проигрывают «Балтике». Вместо того чтобы приехать в «Лужники» и собрать там минимум половину стадиона своих болельщиков, которые заждались таких больших игр, «Спартак» опять удивил», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: