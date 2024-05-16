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Роналду: все хотят быть Криштиану, но сделать это сложно. Талант без работы — ничто

Роналду: все хотят быть Криштиану, но сделать это сложно. Талант без работы — ничто
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39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о таланте и усердной работе, а также рассказал о важности дисциплины.

«Талант без работы — ничто, также как и работа без таланта. Они должны работать вместе и в одно и то же время. У меня есть и то и другое, но я не могу сказать, чего у меня больше.

Маленькие детали всегда будут иметь значение. Последовательность — это самое сложное. Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть Криштиану, но сделать это сложно. Дисциплина — это самое сложное. Иногда я борюсь со своим разумом, ведь все мы люди. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но вы должны это делать», — приводит слова Роналду ESPN со ссылкой на Whoop.

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