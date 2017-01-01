Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в аренду в «Ливерпуль»

Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов интересен «Ливерпулю», однако сине-бело-голубые не готовы отпустить 26-летнего футболиста в английский клуб в аренду.
«Месяц назад с представителем моей компании связался Барри Хантер. Это один из двух людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам. Он сказал, что «Ливерпуль» знает Шатова, следит за Шатовым, им нравится Шатов. «Ливерпуль» ищет замену Мане, так как тот уезжает на Кубок Африки. Барри Хантер сказал, что Шатов очень нравится их тренеру Юргену Клоппу. Но «Зенит» не готов отпускать его в аренду на замену Мане. Я не придумываю. Даю вам слово мужчины, что такой разговор был.
Сейчас Шатов полон сил. Я с ним общался и он сказал, что наконец-то у него ничего не болит. Уверен, что Шатов и Смолов будут лучшими игроками следующей половины нашего чемпионата», — сказал Ткаченко в программе «Культ тура».