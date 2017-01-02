Роббен признался, что считал переход из «Реала» в «Баварию» шагом назад

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, что в 2009 году не хотел уходить из «Реала». На тот момент голландец считал переход в мюнхенским клуб шагом назад.
«То лето было немного странным. Флорентино Перес вернулся на пост президента „Реала“, и тогда клуб приобрёл ряд новых игроков. Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и Хаби Алонсо — все они пришли в „Реал“ за большие деньги. Мне сказали, что клуб сможет заработать деньги, если продаст меня. Однако сначала я не хотел уходить. У меня была, возможно, лучшая «предсезонка» в карьере, но я так и не получал шансов, так что должен был принять решение.
Был контракт с „Баварией“, но это было трудное решение, самое трудное в моей карьере. В этот момент „Бавария“ не входила в европейскую элиту, как сейчас, и это был шаг назад для меня. В итоге я согласился на переход, потому что клуб сделал всё возможное, чтобы подписать меня. Также сыграло свою роль присутствие Луи ван Гала», — приводит слова Роббена интернет-издание Goal со ссылкой на Fox Sports.