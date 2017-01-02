РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царёва

В понедельник, 2 января, на 86-м году жизни скончался известный советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР Виктор Царёв. Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью Царёва.
«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Практически всю свою игровую карьеру Виктор Царев провёл в одном клубе – московском «Динамо» (1954-1966), в составе которого четырежды становился чемпионом СССР (1955, 1957, 1959 и 1963). За сборную СССР Царёв провёл 12 матчей, участвовал в чемпионате мира—1958 и победном для отечественного футбола Кубке Европы—1960. После окончания игровой карьеры стал тренером. Возглавлял московское «Динамо», вместе с которым дошёл до финала Кубка СССР в 1979 году, тренировал национальную и юношеские сборные СССР. Работал директором школы «Динамо», входил в состав исполкома РФС.