Первый тренер Малафеева: сейчас Слава 100% был бы первым номером «Зенита»

Владимир Савин, первый тренер бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, выразил мнение, что Малафеев по-прежнему мог бы играть и быть основным вратарём петербургской команды. 37-летний Малафеев, который после прихода Юрия Лодыгина потерял место в составе, завершил карьеру в 2016 году.
«Когда в команду пришёл Лодыгин, Малафеев позволил себе слабину. И последние годы фактически не играл. У Славы отличное игровое мышление, у него никогда не было проблем со здоровьем, он обучен и опытен. Однако, на мой взгляд, последнее время Слава принялся филонить. У него появились другие интересы, он стал хуже работать на тренировках. Да, в последние годы у него накопилась психологическая усталость, но это можно было пережить. Слава же, на мой взгляд, стал ждать, когда «завалится» конкурент.
Если бы Малафеев полностью посвящал себя футболу, он мог бы играть, как Яшин – до 40 лет. У Льва Ивановича же тоже были провалы, но он отдыхал, психологически восстанавливался и возвращался на поле ещё сильнее прежнего! У Лодыгина нет школы, он два года играл на эмоциях, на победной волне команды и начал ошибаться уже тогда, когда Слава мысленно попрощался с футболом. Жаль – сейчас Малафеев 100% был бы первым номером «Зенита»!» — заявил Савин в интервью интернет-изданию Bobsoccer.