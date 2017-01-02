Сын Хенрика Ларссона перешёл в голландский НЕК

19-летний Йордан Ларссон — сын бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Швеции Хенрика Ларссона. За «Хельсинборг» Ларссон-младший дебютировал в 2014 году. В общей сложности провёл за этот шведский клуб, который ранее тренировал его отец, 75 матчей и забил 18 мячей.
Ларссон-старший подал в отставку с поста главного тренера «Хельсинборга» после того, как фанаты атаковали его сына после проигранного матча. Сразу после финального свистка болельщики проигравшей команды выбежали на поле и стянули футболку с молодого футболиста.