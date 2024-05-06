Тренер «Ювентуса» Аллегри — о ничьей с «Ромой»: был риск, что мы проиграем

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по итогам игры 35-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:1).

«Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. «Рома» вернулась в игру, у нас были шансы, но в последние две минуты мы удивительным образом распоряжались мячом», — приводит слова Аллегри журналист Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, матч между «Ювентусом» и «Ромой» состоялся накануне, 5 мая, и прошёл в Риме на стадионе «Олимпико». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1. В составе хозяев на 15-й минуте счёт открыл нападающий Ромелу Лукаку. Довольно скоро гости сумели отыграться. Уже спустя 16 минут защитник туринцев Бремер восстановил равновесие. Таким образом, «Ювентус» заработал 66 очков после 35 матчей чемпионата Италии по футболу. Команда из Турина занимает второе место в турнирной таблице. «Роме» после аналогичного количества игр удалось набрать 60 очков. Клуб располагается на пятой строчке.