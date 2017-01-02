Макаренко: впервые слышу об интересе «Спортинга» и «Уфы»

Украинский защитник Евгений Макаренко, чей контракт с киевским «Динамо» подошёл к концу в декабре 2016 года, прокомментировал информацию о предложении «Уфы».
«Спортинг» и «Уфа»?.. Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чём идёт речь.
Думаю, что если и появится какая-то подоплёка относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдёт точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью, вообще не существует", — цитирует 25-летнего Макаренко «Динамо Киев от Шурика».