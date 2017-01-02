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«Ливерпуль» упустил победу в Сандерленде, отставание от «Челси» — 5 очков

2 января 2017, понедельник. 19:55. Футбол
«Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 2:2.

На 19-й минуте Деян Ловрен сделал во вратарскую, откуда Дэниел Старридж головой переправил мяч под перекладину. Шесть минут спустя Джермейн Дефо с пенальти чётко пробил в нижний угол ворот за фол на Ибраиме Дидье Ндонге.

В середине второго тайма Альберто Морено выполнил подачу с углового, мяч после рикошета отскочил к Садио Мане, который с нескольких метров поразил ворота «Сандерленда». На 84-й минуте Дефо с пенальти, назначенного за игру рукой Мане, уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

«Ливерпуль» (44 очка) занимает 2-е место в АПЛ и отстает от «Челси» на 5 баллов, сыграв на матч больше. «Сандерленд» (15) идёт 18-м.
Англия - Премьер-лига. 20-й тур
02 января 2017, понедельник. 18:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Старридж – 19, 1:1 – Дефо – 25 (пен), 1:2 – Мане – 72, 2:2 – Дефо – 84 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Сандерленд Челси
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