Мане: меня кто-то толкнул, и мяч попал в руку. Думаю, это пенальти

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Сандерлендом». Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 2:2. Хозяева сравняли счёт с пенальти, назначенного за игру рукой Мане в своей штрафной.
«Честно говоря, я думаю, что мяч попал мне руку. Кто-то толкнул меня, я потерял контроль над телом, и мяч попал мне руку. Думаю, это пенальти.
Мы должны смотреть вперёд и концентрироваться на следующей игре. Мы можем принять эту ничью, надо идти дальше», — цитирует Мане BBC.