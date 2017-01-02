Гвардиола: «Ман Сити» примет меры по отношению к Фернандиньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Бернли» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 32-й минуте опасный подкат Фернандиньо против Йоханна Гудмундссона привёл к прямой красной карточке, и «горожане» остались в меньшинстве.
«Я счастлив. Даже больше, чем счастлив. С Новым годом! Участвует ли „Сити“ в чемпионской гонке? Вчера не участвовал, так почему сегодня мы должны говорить о возвращении в гонку?
Что касается удаления Фернандиньо, то тут мне нечего сказать. Спросите у судьи. Конечно, мы примем меры по отношению к Фернандиньо, он же получил третью красную карточку в шести последних матчах. Но я всегда говорил, что у команды, много владеющей мячом, будет достаточно удалений», — цитирует Гвардиолу BBC.