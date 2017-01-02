Главный тренер «Халла»: мы проиграли «Вест Бромвичу» за 5 минут

Главный тренер «Халл Сити» Майк Филан поделился впечатлениями от выездного матча 20-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:3).
«Мы отлично отыграли в первом тайме, но проиграли матч за 5 минут. Это не должно было случиться. Мы должны быть намного более дисциплинированными и сосредоточенными. Нельзя так играть при стандартных положениях и просто бросать своих игроков. Нужно принимать на себя ответственность, разбирать соперников и держать своего игрока до конца эпизода. Если этого не делать, придётся регулярно доставать мяч из сетки ворот», — цитирует Филана BBC.