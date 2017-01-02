Моуринью: «МЮ» гонится за очками и хорошей игрой, но не за рекордами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу манкунианцев. «МЮ» одержал шестую победу в турнире подряд.
«Двое суток назад защитник „Вест Хэма“ Ховард Нордтвейт отыграл все 90 минут, а сегодня ему противостояли Мхитарян и Лингард. Маркус Рашфорд добавил нам ширины — по такой игре гол был вопросом времени.
Мы гонимся за очками и хорошей игрой, но не за рекордами. Мы просто чувствуем, что можем выиграть следующий матч. Мы знаем, что „Челси“ или „Тоттенхэм“ будет терять очки, как „Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ на прошлой неделе. Мы взяли 18 очков в последних шести матчах — это именно то, что нам нужно», — сказал Моуринью в эфире Sky Sports.