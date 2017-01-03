Бывший вице-президент «Анжи»: Кадиев не позволит «Анжи» вылететь

Бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов прокомментировал смену владельца в махачкалинском клубе. Напомним, место Сулеймана Керимова занял Осман Кадиев.
«Из всех, кто мог в последние годы подойти к рулю „Анжи“, Кадиев — самый футбольный человек, знающий всех в футбольном мире. Он волевой и опытный менеджер. Для него „Анжи“ — это суперпроект, где он получит возможность проявить все свои качества, наработанные за долгие годы в футболе. Сейчас надо будет использовать его энергию, связи и умение работать в условиях дефицита средств. А Осман всегда работал в условиях дефицита — и в махачкалинском „Динамо“, и в „Волге“, и с „Крыльями Советов“. Как антикризисный руководитель он — персона, заметная в футболе.
Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев — тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь. Набрать свои 9–10 очков „Анжи“ по силам даже с тем составом, что у них останется. Поэтому в плане краткосрочной перспективы я спокоен за клуб. Меня больше беспокоит долгосрочная — она будет очень серьёзно зависеть от финансового вопроса», — приводят слова Джамбулатова «Известия».