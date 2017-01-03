«Марсель» отказался от предложения приобрести Оздоева

«Марселю» предлагали приобрести полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, однако французский клуб отклонил предложение, утверждает footballclubdemarseille.fr.
Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы Оздоева, ранее заявил, что Оздоевым интересуется другая французская команда — «Сент-Этьен». Интернет-издание peuple-vert.fr, посвящённое новостям о «Сент-Этьене», оценивает возможность такого перехода как очень маловероятную, в числе прочего отмечая, что команда вряд ли нуждается в усилении позиции, на которой играет Оздоев.