Аршавин — лучший игрок чемпионата Казахстана в 2016 году по версии журналистов

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году по версии издания ProSports.
«С небольшим отрывом от второго места в голосовании среди журналистов ProSports победил полузащитник „Кайрата“ Андрей Аршавин. Игрок сильно впечатлил многих специалистов и болельщиков, потому и не возникло споров в объективности победы россиянина в борьбе за звание сильнейшего игрока чемпионата Казахстана», — говорится на сайте издания.
Аршавин в минувшем сезоне завоевал в составе «Кайрата» серебро чемпионата страны. Полузащитник провёл за клуб 37 матчей, в которых забил 11 мячей. Ранее 35-летний футболист был признан вторым в списке лучших игроков чемпионата Казахстана в 2016 году по результатам опроса главных тренеров и игроков команд первенства страны.